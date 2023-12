Mattarella: Bonelli, 'messaggio importante e straordinario'

Roma (Adnkronos) – "Un messaggio importante e straordinario quello di Mattarella che andrebbe recepito a partire da chi ha responsabilità di Governo". Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

"La condanna della guerra che genera odio e che alimenta il mercato delle armi, e l’urgenza di affrontare la crisi ambientale riferendosi ai giovani che in nome della solidarietà spalavano fango durante le alluvioni o di chi si batte contro la violenza della camorra e della mafia. Il messaggio -dice ancora Bonelli- che il progresso non può portare al controllo di oligopoli di strumenti improntanti come l’intelligenza artificiale. Oggi Mattarella si è rivolto ad un ‘Italia bella' quella che deve trasformare la speranza in realtà. Grazie Presidente Mattarella auguri di buon anno a lei".