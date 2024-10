Il Servizio sanitario nazionale rappresenta un elemento fondamentale e una risorsa importante per garantire il diritto alla salute, sia come diritto individuale che come interesse collettivo. Questa affermazione proviene dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la presentazione del settimo Rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale della Fondazione Gimbe. Secondo il presidente, l’efficacia del Ssn deriva sia dagli investimenti effettuati che dai modelli gestionali adottati, con la responsabilità di questa gestione posta nelle mani delle Regioni.

Investimenti e modelli gestionali

L’efficacia del Servizio sanitario nazionale dipende dagli investimenti che vengono effettuati. Questi investimenti consentono di garantire l’accesso a cure di qualità per tutti i cittadini. Inoltre, i modelli gestionali adottati svolgono un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle risorse e nell’organizzazione dei servizi sanitari.

Responsabilità delle Regioni

La gestione del Servizio sanitario nazionale è affidata alle Regioni. Queste hanno la responsabilità di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi sanitari sul proprio territorio. La decentralizzazione della gestione consente di adattare il Ssn alle specificità locali e di rispondere in modo più tempestivo alle esigenze dei cittadini.