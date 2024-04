Mattarella: 'Piano Mattei concreto e comune lavoro per sviluppo Africa'

Abidjan, 3 apr. (Adnkronos) - "Ringrazio il Presidente per aver espresso questo apprezzamento per l'iniziativa del Governo italiano con il Piano Mattei, che intende essere un piano di concreto, comune lavoro per lo sviluppo del Contienente africano". Lo ha affermato il Presidente del...

Abidjan, 3 apr. (Adnkronos) – "Ringrazio il Presidente per aver espresso questo apprezzamento per l'iniziativa del Governo italiano con il Piano Mattei, che intende essere un piano di concreto, comune lavoro per lo sviluppo del Contienente africano". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro con l'omologo della Costa d'Avorio, Alassane Ouattara. "Noi contiamo molto sulla Costa d'Avorio -ha aggiunto il Capo dello Stato- per poter insieme definire, decidere e effettuare iniziative concrete sul piano della formazione e degli altri temi" ricordati dal Presidente Ouattara.