Mattarella: 'Premio Leonardo testimonianza prestigio Paese e tessuto Nazione'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "In tutti questi anni il Premio ha accompagnato una quantità di vicende protagoniste dei nostri concittadini ed è una sorta di appuntamento che certifica iniziative, realizzazioni, successi che hanno reso più ampio il prestigio del nostro Paese e hanno inoltre reso più saldo il tessuto della nostra comunità nazionale".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i vincitori del 'Premio Leonardo' per l'anno 2025 con gli studenti vincitori dei Premi di Laurea.