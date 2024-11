Mattarella: 'rispettare diritti dell'uomo a partire da pace'

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) - "Un dialogo tra Pechino e l'Unione europea fluido, responsabile e approfondito anche in ambito politico e strategico rappresenterebbe un valore. Lo richiedono del resto questioni complesse che riguardano tutti noi. Tra queste non è in secondo piano la t...

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – "Un dialogo tra Pechino e l'Unione europea fluido, responsabile e approfondito anche in ambito politico e strategico rappresenterebbe un valore. Lo richiedono del resto questioni complesse che riguardano tutti noi. Tra queste non è in secondo piano la tutela e la promozione della dignità di ogni persona. Ribadire principi che rappresentano un presidio di civiltà, indipendentemente dai contesti politici, economici o culturali, non esprime interferenza nei confronti di alcuno, è piuttosto un invito di valore universale, fatto innanzi tutto a se stessi, per comportamenti coerenti con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che impegna l'intera comunità internazionale. Su tutti il diritto alla pace". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all'Università Beida di Pechino.