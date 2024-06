Tra le diverse tracce della prima prova c’è il tema sull’estratto di “Riscoprire il silenzio. Arte, musica, poesia, natura fra ascolto e comunicazione”, del 2013, della giornalista Nicoletta Polla Mattiot.

Il brano di Nicoletta Polla Mattiot

Il brano si concentra sull’importanza del silenzio nella comunicazione: il silenzio non è solo l’assenza di parole, ma un elemento fondamentale che conferisce significato e struttura alla conversazione. Scegliere di parlare è un atto deliberato e responsabile che interrompe il silenzio, si parla per riconoscere l’altro e instaurare un dialogo, mentre il silenzio funge da pausa che permette la comprensione e l’ascolto, essenziali per una comunicazione efficace e reciproca.

Dunque, in un mondo dominato dal rumore e dalla costante connessione, Polla Mattiot invita i lettori a riscoprire il valore del silenzio e la sua capacità di trasformare la propria vita quotidiana. Il silenzio è importante per disconnettersi periodicamente e ritrovare un equilibrio interiore.

Le parole dell’autrice

È l’autrice stessa a spiegare, in un’intervista per LaPresse, il significato del suo saggio, oltre a rivelare di essere molto felice del fatto che un suo brano sia stato presentato tra le tracce della Maturità:

“È stato bello quando l’ho saputo”

Lo studio del silenzio non è quello dei percorsi di ricerca della spiritualità, ma uno strumento da inserire nella vita di tutti i giorni. Un silenzio che si intercala alla parola e cattura l’attenzione in un mondo in cui siamo iper sollecitati.

Chi è Nicoletta Polla-Mattiot

Nicoletta Polla-Mattiot è una giornalista e studiosa di comunicazione. È laureata in Retorica e tecniche di comunicazione a Lettere Antiche e ha iniziato la sua carriera presso La Stampa, per poi lavorare a La Repubblica. Ha ricoperto anche diversi ruoli di rilievo come condirettore di Grazia e direttore di PerMe. Attualmente, dirige la Divisione periodici lifestyle del Sole 24 Ore.

Tuttavia, oltre a ciò si è dedicata all’attività didattica e di ricerca focalizzata sul linguaggio non verbale e il silenzio come strumento di comunicazione dal 1988.