Tutti i collegamenti interdisciplinari di Eugenio Montale per la Maturità 2024: letteratura, arte, scienze e filosofia per un'analisi completa del grande poeta italiano.

La Maturità 2024 inizierà il 19 giugno con la prima prova di Italiano alle ore 8:30, seguita dalla seconda prova scritta sulla materia di indirizzo il 20 giugno.

Maturità 2024: tutti i collegamenti interdisciplinari con le opere di Montale

L’ultimo passo sarà il colloquio orale, caratterizzato da una forte multidisciplinarità, dove gli studenti dovranno dimostrare di saper costruire collegamenti tra diverse materie.

Eugenio Montale, uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, offre numerosi spunti per questi collegamenti interdisciplinari. Le sue opere, come “Ossi di seppia”, “Le occasioni”, “La bufera e altro” e “Satura”, sono ricche di riflessioni esistenziali e storiche che si prestano a connessioni con la letteratura inglese, la storia dell’arte, il latino, le scienze e la filosofia.

Maturità 2024, Eugenio Montale: tutti i collegamenti interdisciplinari

In letteratura italiana, i temi del male di vivere di Montale possono essere confrontati con il pessimismo di Leopardi e Saba. In storia dell’arte, le atmosfere delle sue poesie richiamano i quadri metafisici di Giorgio De Chirico. Per la letteratura latina, si possono fare paralleli con Seneca e Marziale, specialmente per la concezione del dolore e il titolo “Xenia”. Nelle scienze naturali, le descrizioni della natura di Montale possono essere collegate alle teorie evoluzionistiche di Darwin. Infine, in filosofia, i pensieri di Montale trovano eco nel pessimismo di Schopenhauer e nelle idee di Benedetto Croce, con il quale Montale condivide una visione critica e umanistica dell’arte.