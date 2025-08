Maxi-Avviso Asmel: nuove opportunità di lavoro nei Comuni italiani

L’Ufficio Stampa di Asmel – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali – annuncia la pubblicazione del nuovo Maxi-Avviso di Selezione Unica per la creazione e l’aggiornamento degli Elenchi di Idonei sul portale InPA, piattaforma ufficiale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.