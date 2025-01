Maxi incidente in superstrada, 8 auto coinvolte: 11 feriti

Un enorme incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri in superstrada, vicino all'uscita di Serravalle

Un grosso incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 gennaio, vicino all’uscita di Serravalle, nella superstrada nei pressi di Foligno. Secondo le informazioni che giungono, pare che siano rimaste coinvolte nello scontro ben 8 automobili. Tra gli 11 feriti ci sono anche 2 bambini velocemente trasportati in ospedale.

Drammatico bilancio del maxi schianto avvenuto ieri pomeriggio nei pressi dell’uscita di Serravalle, nella superstrada in direzione Foligno. Le autorità stanno ancora facendo chiarezza sull’esatta dinamica dello scontro che ha visto coinvolte un totale di 8 vetture. Secondo le prime informazioni che giungono, pare che dietro all’incidente ci sia il fondo ghiacciato della strada. Un tamponamento a catena che ha coinvolto tante vetture e un totale di 11 persone rimaste ferite.

Incidente in superstrada: la corsa in ospedale

Subito dopo lo schianto, qualcuno fra i presenti ha chiamato i soccorsi. I medici del 118 sono giunti sul posto rapidamente con ambulanze e automediche e hanno provveduto al trasferimento nelle strutture ospedaliere degli 11 feriti. Tra di loro ci sono anche 2 bambini, ancora in cura al Salesi. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per permettere la pulizia dell’asfalto dai detriti.