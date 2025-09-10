Medicina estetica: soluzioni per un viso più giovane e luminoso

Negli ultimi anni, l’attenzione al benessere e all’estetica del viso ha assunto un ruolo sempre più centrale nella vita di ciascuno, andando ben oltre i semplici trattamenti cosmetici. Il volto non è solo la parte del corpo più esposta e riconoscibile, ma anche quella che meglio riflette il nostro stile di vita: sensibile agli effetti quotidiani delle abitudini, delle emozioni, delle condizioni ambientali e, soprattutto, del passare del tempo.

Con l’avanzare dell’età, infatti, compaiono rughe, perdita di volume – dovuta all’assottigliamento naturale dei tessuti del viso, come pelle e grasso sottocutaneo, che può far apparire zigomi, guance e labbra meno pieni e il volto meno armonioso – e rilassamento cutaneo. Questi segni, pur raccontando la nostra storia, possono anche ricordarci giornate intense, preoccupazioni, notti insonni o addirittura esposizione al sole.

Questi cambiamenti, pur essendo parte di noi e della nostra identità, possono essere armonizzati e valorizzati grazie a terapie mirate e pensate per rinfrescare l’aspetto del viso senza alterarne la bellezza naturale. L’obiettivo è preservare l’armonia dei lineamenti, restituendo freschezza e luminosità al volto.

A L’Aquila, lo studio dentistico del Dott. Aurelio De Angelis è un centro d’eccellenza nel mercato locale. Si prende cura non solo della salute e del sorriso dei pazienti, ma offre anche trattamenti avanzati di medicina estetica del viso, rappresentando così un punto di riferimento per chi desidera prendersi cura di sé in modo consapevole e personalizzato. Per lo studio la cura non è solo un trattamento, ma un’esperienza: un percorso pensato per realizzare ciò che desideri e ti sta a cuore.

I principali servizi offerti sono:

Trattamenti con acido ialuronico : sfruttano filler dermici per idratare, rimodellare e donare volume al viso. Questa tecnica è particolarmente apprezzata per i risultati immediati, naturali e minimamente invasivi, capaci di valorizzare l’armonia complessiva del volto. Vengono iniettati nelle zone che hanno perso volume o presentano rughe, come zigomi, labbra, solchi naso-labiali, rughe perioculari (per ridurre le linee sottili intorno agli occhi) e mento/mandibola. La procedura è rapida e gli effetti durano generalmente 6-18 mesi.

: utilizza la tossina botulinica di tipo A per ridurre le rughe di espressione, rilassando i muscoli mimici, distendendo la pelle senza compromettere l’espressività del volto. Le zone trattate sono la fronte, la glabella (tra le sopracciglia) e il contorno occhi (“zampe di gallina”). Gli effetti possono durate 3-6 mesi, con la possibilità di ripetere la procedura per mantenere i risultati. Trattamenti con laser frazionato : stimola il collagene e migliora la pelle, riducendo rughe, cicatrici e macchie. E’ rapito (30-60 minuti), non invasivo e le aree più comuni sono viso, contorno occhi e guance. I risultati sono visibili subito e migliorano progressivamente.

: stimola il collagene e migliora la pelle, riducendo rughe, cicatrici e macchie. E’ rapito (30-60 minuti), non invasivo e le aree più comuni sono viso, contorno occhi e guance. I risultati sono visibili subito e migliorano progressivamente. Biorivolumetria: trattamento di medicina estetica che ripristina i volumi del viso e rigenera i tessuti cutanei grazie all’acido ialuronico biocompatibile. Migliora tonicità, elasticità e idratazione, corregge rughe e ridefinisce i contorni del volto, garantendo un risultato naturale e armonioso con effetti immediati e duraturi dai 6 ai 12 mesi.

