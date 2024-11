Il quartiere Ain el-Remmaneh di Beirut è stato preso di mira nelle ultime ore da un feroce attacco da parte dell’Idf. Israele è tornato a bussare alle porte libanesi dopo quasi una settimana dall’ultima offensiva: il bilancio è ancora una volta drammatico.

Medio Oriente, Israele in Libano: 2 morti e 4 feriti a Beirut

‘Al Jazeera’ apre stamane con gli ultimi aggiornamenti in merito alla guerra in Medio Oriente. Nello specifico, l’organo di stampa spiega quanto è successo nella notte in Libano. Nelle scorse ore, si sono verificati quelli che sono stati i primi attacchi israeliani contro Beirut in quasi una settimana. L’offensiva si è concentrata sul quartiere Ain el-Remmaneh, nella periferia sud-orientale della capitale libanese. Il bilancio, ancora una volta, è drammatico: sono state confermate due vittime, mentre altre 4 persone sarebbero morte.

Medio Oriente, Israele in Libano: evacuazione

In totale, gli attacchi israeliani sulla capitale del Libano sarebbero stati dieci, tutti avvenuti via aerea. Il governo ha raccomandato l’evacuazione da tanti quartieri della città, ma i rifugi sono tutti pieni e una grande fetta di popolazione è costretta a non abbandonare le proprie abitazioni.