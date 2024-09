Meloni all'FdI: stiamo scrivendo la storia, non possiamo permetterci errori.

Stiamo scrivendo la nostra storia, di ciò tutti dobbiamo renderci conto. Non ci sono pause, non ci sono arresti, e ciò che è meno tollerabile sono gli errori e le false mosse. Giorgia Meloni, la premier, ha espresso questo concetto durante il suo discorso d’apertura al consiglio esecutivo del partito, secondo quanto riportato. Meloni ha sottolineato che dobbiamo essere consci del fatto che non ci viene data nessuna clemenza e che nessuna clemenza ci sarà concessa. Quando i nostri oppositori non sono riusciti a trovare qualcosa da criticare, sono stati costretti a fabbricare notizie false. E quando uno di noi ha commesso un errore, hanno fatto uso di ogni possibile mezzo per farci del male. Siamo sempre stati i critici più severi di noi stessi, e questo non deve cambiare, perché lo scenario storico che i cittadini ci hanno permesso non dovrebbe essere dissacrato per un errore, un momento di distrazione o un imprevisto. Non possiamo concedere agli avversari un’opportunità.