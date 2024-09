Meloni e Starmer si incontrano: "Valutare nuovi percorsi riguardo la questione migranti"

Durante un incontro a Roma, la premier Meloni e il primo ministro britannico Starmer hanno discusso di alternative innovative per affrontare la questione dei migranti e hanno promesso sostegno all'Ucraina. Gli accordi per l'apertura di centri in Albania, come stabilito con l'Italia, non avranno luog...

Durante un incontro a Roma, la premier Meloni e il primo ministro britannico Starmer hanno discusso di alternative innovative per affrontare la questione dei migranti e hanno promesso sostegno all’Ucraina. Gli accordi per l’apertura di centri in Albania, come stabilito con l’Italia, non avranno luogo prima di ottobre. Starmer, il primo ministro laburista, ha manifestato la sua presenza a Roma con l’intento di comprendere meglio il modello italiano, non solo in termini del progetto albanese che deve ancora essere implementato, ma anche per la sua strategia tesa ad arrestare l’emigrazione e le modalità di tracciamento di tale fenomeno.