C’è una disputa tra la maggioranza e l’opposizione riguardo al bilancio settennale, già approvato da Camera e Senato, pronto per essere inviato a Bruxelles. Le critiche si concentrano sulle misure presentate dal ministro dell’economia Giorgetti, che vanno dall’adeguamento delle accise sui carburanti alla revisione delle rendite catastali per coloro che hanno beneficiato dei bonus per l’edilizia. “Affermare che il governo intenda introdurre nuove imposte è errato”, sottolinea la premier Meloni in un video, mentre i rappresentanti dell’opposizione la accusano di ingannare l’opinione pubblica.

