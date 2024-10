Meloni ha affermato che non intendono alzare le imposte, sottolineando come fosse un'azione compiuta dalla sinistra.

Meloni ha affermato che non intendono alzare le imposte, sottolineando come f...

In questi ultimi tempi, stanno circolando affermazioni infondate riguardo a un presunto aumento delle tasse da parte del governo. Si tratta di una notizia falsa. In passato, era caratteristica dei governi di sinistra incrementare le tasse, ma il nostro obiettivo è ridurle. Questo è ben noto a tutti i lavoratori dipendenti, alle madri che lavorano e ai liberi professionisti. Voglio ribadire chiaramente che la nostra linea politica è incentrata sulla diminuzione delle tasse, sulla protezione delle famiglie e sul supporto alle imprese, non su ulteriori carichi per i cittadini. Queste sono le parole della premier Giorgia Meloni in un video condiviso sui social. Anche se dall’opposizione ci sono proposte come l’introduzione di imposte patrimoniali, noi non ci discosteremo dal nostro obiettivo: lavorare per una manovra economica che favorisca la crescita, migliori il benessere degli italiani e non richieda loro nuovi sacrifici.

Decreto fiscale a sostegno delle famiglie e delle imprese

Il governo ha recentemente approvato un decreto fiscale che mira a sostenere le famiglie e le imprese durante questo periodo di difficoltà economica. Questo decreto prevede una serie di misure volte a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e a fornire incentivi alle imprese per favorire la crescita e l’occupazione.

Politiche per la crescita economica

Il governo sta lavorando attivamente per implementare politiche che favoriscano la crescita economica del paese. Questo include la semplificazione delle procedure burocratiche per le imprese, l’investimento in infrastrutture e l’attrazione di investimenti esteri. L’obiettivo è creare un ambiente favorevole agli affari e stimolare l’innovazione e lo sviluppo.

Protezione delle famiglie e dei lavoratori

Il governo è impegnato nella protezione delle famiglie e dei lavoratori. Ci sono misure in atto per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, migliorare le condizioni di lavoro e promuovere la conciliazione tra vita professionale e familiare. Inoltre, sono previsti sostegni economici per le famiglie a basso reddito e per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà.