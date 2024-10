Meloni, la mia esistenza sotto esame, ma non cedo al ricatto.

Nell’ambito dei dossieraggi, la premier Giorgia Meloni ha condiviso le sue riflessioni con il Tg5, affermando: “Mi sono fatta un’idea sulla situazione, e spero che la giustizia, in futuro, possa fornirci ulteriori chiarimenti.” Ha affermato di essere la persona maggiormente oggetto di dossier, evidenziando come, nonostante questo, sia emersa una notizia positiva. “La buona notizia è che la mia esistenza è stata analizzata a fondo e non è emerso nulla di compromettente. Questa potrebbe essere una delle ragioni che giustificano il mio essere così sorvegliata”, ha detto.

Gruppi di pressione nel Paese

Proseguendo, Meloni ha accennato alla presenza di gruppi di pressione nel Paese, che, secondo lei, non tollerano di avere al governo qualcuno che non possa essere manipolato o ricattato. “Temo che i loro tentativi di allontanarmi non portino a un successo”, ha aggiunto.

Raccolta illecita di informazioni

Infine, ha sottolineato l’esistenza di alcuni funzionari pubblici e privati che, in modo illecito, raccolgono informazioni e le rivendono: “Aspettiamo di conoscere chi siano i destinatari di queste pratiche”, ha concluso.