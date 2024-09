Meloni: "L'appoggio all'Ucraina? Una decisione di importanza nazionale"

Durante il suo discorso a Cernobbio, la premier Giorgia Meloni ha enfatizzato la necessità di sostenere Kiev. Lei ha sostenuto che, pur essendoci una paura pubblica della guerra, non ritiene che il conflitto sia già predisposto. Ha messo in evidenza l'importanza di non cadere vittime della propaga...

Durante il suo discorso a Cernobbio, la premier Giorgia Meloni ha enfatizzato la necessità di sostenere Kiev. Lei ha sostenuto che, pur essendoci una paura pubblica della guerra, non ritiene che il conflitto sia già predisposto. Ha messo in evidenza l’importanza di non cadere vittime della propaganda russa e ha affermato che il sostegno all’Ucraina era la decisione corretta sia dal punto di vista morale che per il interesse nazionale italiano. Meloni ha poi aggiunto che un mondo in cui un paese più potente invade il suo vicino non è nell’interesse dell’Italia. Gentilini ha confermato che le posizioni di Meloni sono in linea con quelle dell’Unione Europea.