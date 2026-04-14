Meloni: non a mio agio se leader religiosi fanno ciò che dicono politici

Verona, 14 apr. (askanews) – “Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando al suo arrivo al Vinitaly.”Ho espresso e esprimo la mia solidarietà a Papa Leone – ha aggiunto – francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici, diciamo non in questa parte del mondo, per cui non sono stata d’accordo e ve l’ho detto”.”Il rapporto dell’Italia con gli Stati Uniti è un rapporto che va avanti da qualche anno, non riguarda il singolo governo.

Noi cerchiamo di fare il nostro meglio chiaramente a contesto dato, considerando gli Stati Uniti un nostro alleato strategico e prioritario, però quando si è amici e quando si ha degli alleati, particolarmente se sono strategici, bisogna anche avere il coraggio di dire quando non si è d’accordo, che quello che io faccio ogni giorno – ha sottolineato – Quando sono d’accordo dico di essere d’accordo, quando non sono d’accordo dico di non essere d’accordo perché credo che questo faccia bene all’Europa, agli Stati Uniti e all’occidente in generale”.