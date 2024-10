Competitività in Europa: trasformare parole in azioni concrete per il futuro del continente

È stato affrontato il tema della competitività in Europa, evidenziando l’importanza di trasformare le parole in azioni concrete per il futuro del continente. Sappiamo quali sono gli obiettivi, ma è essenziale discutere i modi per attuarli, le risorse e gli strumenti richiesti. Queste considerazioni sono state espresse dalla premier Giorgia Meloni durante le dichiarazioni finali dei leader al termine del vertice dei Paesi Med9 tenutosi a Pafo, Cipro