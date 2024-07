Giorgia Meloni a Washington per il vertice Nato: le parole della Presidente sull'esito delle Elezioni di Le Pen in Francia

Giorgia Meloni è impegnata in queste ore per il vertice Nato a Washington in programma per i 75 anni dell’Alleanza atlantica. La Premier, in questa occasione, ha avuto modo di rilasciare alcune dichiarazioni in merito alle Elezioni in Francia e al risultato di Le Pen.

Le parole di Giorgia Meloni su Le Pen

La Meloni ha commentato l’esito delle Elezioni in Francia ribadendo che non ha vinto nessuno poiché nessuno è veramente in grado di governare da solo. In merito alla sconfitta del Rassemblement national ha, inoltre, affermato:

“La lettura della sconfitta del Rassemblement national mi sembra semplicistica: nessuno può cantare vittoria. C’erano tre schieramenti, nessuno dei tre schieramenti è in grado di governare da solo e all’interno di alcuni di questi schieramenti ci sono differenze molto evidenti, quindi vedremo che cosa accadrà”.

Marine Le Pen ha subito una brusca battuta d’arresto elettorale: un esito preoccupante non soltanto per le sue ambizioni politiche, ma anche per il panorama politico europeo. Tuttavia, Giorgia Meloni, insieme a Matteo Salvini, ha espresso il suo sostegno per Le Pen evitando duri commenti dopo i risultati ottenuti.

Il pensiero di Giorgia Meloni sulla formazione del Governo

La Premier ha poi continuato il discorso in merito alla formazione del Governo, un aspetto importante che non è affatto semplice:

“Vedremo la formazione del governo che non sarà facile. Posso dire per esperienza personale che è più facile governare quando si sta insieme perché si condividono delle idee piuttosto che quando si sta insieme perché si condivide un nemico”.

I problemi in Francia e il caso dell’Italia

La Presidente prende in esempio l’Italia ed effettua un piccolo parallelo: