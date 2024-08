Borsa Tokyo, Nikkei rimbalza e chiude in rialzo: Piazza Affari in positivo

Il principale indice Nikkei, dopo il calo di ieri, è rimbalzato in positivo. Buona partenza per Piazza Affari.

Dopo il crollo di lunedì, il principale indice Nikkei è rimbalzato in positivo del 10,23% a 36.675,46 punti, registrando la più significativa impennata in una singola seduta di tutta la sua storia. Piazza Affari parte in positivo.

Mercati, rimbalzo positivo per la Borsa di Tokyo

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo, dopo il calo storico avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 5 agosto 2024, dovuto ai timori di una recessione negli Stati Uniti e al forte aumento dello yen sulla scia della stretta monetaria in corso in Giappone, come riportato da Sky Tg24. Dopo il crollo avvenuto lunedì, del 12,4%, il principale indice Nikkei è rimbalzato in positivo del 10,23% a 36.675,46 punti. Ha registrato la più grande impennata in una singola seduta di tutta la sua storia. Non era mai accaduto prima d’ora. Il Topix ha guadagnato il 9,3% a 2.434,21 punti.

Piazza Affari parte in positivo: il rialzo

Dopo la giornata nera di lunedì 6 agosto per le Borse mondiali, Piazza Affari parte in positivo. L’indice Ftse Mib sale dello 0,47% e l’Ftse All share cresce dello 0,53%.