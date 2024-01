Fine mercato tutelato luce e gas

Dal 2024 termina il mercato tutelato luce e gas, e questo significa che gli italiani si troveranno di fronte ad una scelta delicata che andrà a incidere direttamente sulle bollette di casa.

A gennaio di quest’anno infatti termina la tutela per clienti domestici per ciò che riguarda il gas, mentre da luglio avrà fine il mercato tutelato per l’erogazione dell’energia a casa.

Vediamo quali sono le conseguenze di questo cambiamento e cosa fare per non incorrere in spiacevoli rincari.

Stop mercato tutelato: cosa fare

Lo stop del mercato tutelato luce e gas è accompagnato da non poche incertezze per gli italiani, soprattutto in un momento economico delicato come quello attuale.

Il mercato libero è l’unica alternativa, e questo vuol dire che i cittadini dovranno informarsi in autonomia sulle aziende che garantiscono le offerte più vantaggiose.

Scegliere un contratto che propone una tariffa fissa in questo primo momento può essere più vantaggioso rispetto ai prezzi variabili, anche in base alle esigenze specifiche.

Mercato tutelato: la proroga

Nonostante lo stop al mercato tutelato luce e gas, per alcune categorie di beneficiari arriva una importante proroga secondo le indicazioni Arera. Si tratta dei clienti vulnerabili: