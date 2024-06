L’Antitrust multa Meta: sanzione da 3,5 milioni per pratiche scorrette

Meta multata dall'Antitrust: sanzione di 3,5 milioni per pratiche non corrette

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una multa di 3,5 milioni di euro a Meta Platforms Ireland e alla sua capogruppo, Meta Platforms.

La sanzione è stata imposta a causa di due pratiche commerciali ingannevoli riguardanti la creazione e la gestione degli account dei social network Facebook e Instagram. In particolare, l’AGCM ha rilevato che Meta non ha informato tempestivamente gli utenti iscritti a Instagram via web sull’utilizzo dei loro dati personali a fini commerciali, violando il Codice del consumo. Le indagini hanno evidenziato che durante la registrazione a Instagram via web, non sono state fornite informazioni esplicite sull’utilizzo dei dati personali per scopi commerciali, rendendo poco chiari i termini e le condizioni del servizio.

Tuttavia, il 6 marzo 2024, Meta ha introdotto la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Instagram privo di inserzioni, aggiornando contemporaneamente le condizioni d’uso del servizio. Inoltre, l’AGCM ha riscontrato che Meta non ha gestito con precisione la sospensione degli account Facebook e Instagram, non fornendo agli utenti informazioni sulla possibilità di contestare tale sospensione entro un breve termine di 30 giorni, come previsto dal Codice del consumo. Entrambe le pratiche sono state interrotte da Meta nel corso del procedimento.

