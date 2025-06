Metalmeccanici: Fratoianni, 'Meloni e Piantedosi non tocchino lavoratori in protesta'

Metalmeccanici: Fratoianni, 'Meloni e Piantedosi non tocchino lavoratori...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Ma il governo pensa davvero di affrontare i problemi dei lavoratori che giustamente protestano pacificamente per il futuro del loro lavoro sbattendoli in carcere?". Lo scrive sui social Nicola Fratoianni di Avs dopo l’annuncio di denunce nei confronti dei metalmeccanici che non hanno rispettato il decreto sicurezza nel corso delle manifestazioni e degli scioperi di oggi.

"Meloni e Piantedosi non osino toccare le persone oneste – conclude il leader di SI – che lottano per una vita dignitosa delle proprie famiglie. Sono questi operai i veri Patrioti".