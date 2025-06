Metalmeccanici: M5S, 'come previsto in arrivo brutale repressione dissenso'

Metalmeccanici: M5S, 'come previsto in arrivo brutale repressione dissen...

Metalmeccanici: M5S, 'come previsto in arrivo brutale repressione dissen...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Oggi a Bologna nel corso della manifestazione dei metalmeccanici è avvenuto esattamente quello che avevamo previsto nel dibattito sul vergognoso decreto Sicurezza. A chi ci aveva accusato di sostenere le manifestazioni non autorizzate, avevamo ricordato che l'espressione del dissenso non può essere incanalata in modo ottuso in rigide categorie.

Se una manifestazione sociale autorizzata compie una piccola deviazione e arreca un disagio contenuto, come avvenuto oggi con il blocco per circa un'ora del traffico nella tangenziale di Bologna, dobbiamo arrivare alla brutale repressione penale fino a prevedere il carcere? E' quello che ha deciso il governo Meloni, che pensa di gestire la delusione e la rabbia dei lavoratori precari, sottopagati e con i contratti scaduti, con il carcere e non con politiche che portino tutti i lavoratori del nostro paese nella civiltà e nella dignità". Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.