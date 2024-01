Meteo: in Lombardia tempo stabile e soleggiato, da domenica aria più fredda

Milano, 12 gen. (Adnkronos) - La Penisola italiana è interessata da correnti in prevalenza da Nord-Nordovest in quota, associate al ramo orientale di un anticiclone atlantico. Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia indica, fino a sabato, giornate stabili e in prevalenza soleggiate su t...

Milano, 12 gen. (Adnkronos) – La Penisola italiana è interessata da correnti in prevalenza da Nord-Nordovest in quota, associate al ramo orientale di un anticiclone atlantico. Il bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia indica, fino a sabato, giornate stabili e in prevalenza soleggiate su tutta la regione, con foschie e nebbie sulla Pianura in particolare nelle ore più fredde.

A partire da domenica, la discesa di aria più fredda in quota, associata ad una profonda struttura depressionaria centrata sulla Scandinavia, lambirà le regioni alpine, determinando un rientro di aria più umida da est nei bassi strati, determinando ancora giornate per lo più nuvolose tra Pianura e Appennino e maggior soleggiamento sui restanti settori.