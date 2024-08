Previsioni meteo per la settimana di Ferragosto: il mese è iniziato con temperature afose e le previsioni indicano che il caldo persistente durerà ancora per un'intera settimana.

In questo articolo proponiamo le previsioni meteo per la settimana di Ferragosto. Iniziamo col dire che il mese, come avrete notato, ha preso il via con un’ondata di caldo intenso che continuerà a farsi sentire per almeno un’altra settimana. Lo scorso 4 agosto ben otto città sono state sotto l’allerta bollino rosso a causa dell’afa.

Abbassamento delle temperature: dove?

Anche se nel primo weekend del mese si sono verificati temporali sparsi e alcune delle 27 città monitorate dal bollettino del Ministero della Salute, come Milano, hanno registrato un abbassamento delle temperature, l’anticiclone mantiene ancora una presa fermissima sulle regioni del Centro.

Ancora 10 giorni di afa

Gli esperti spiegano che il caldo afoso persisterà fino all’inizio della settimana di Ferragosto. Le alte temperature e l’afa continueranno a influenzare il meteo in tutta Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, per oltre una settimana, forse addirittura due. Anche se la pioggia potrebbe comparire, specialmente al Nord, non sarà sufficiente a garantire una vera tregua. Il caldo, infatti, riprenderà rapidamente a dominare quasi ovunque.

Previsioni meteo settimana di Ferragosto: qualcosa cambierà?

È ancora presto per avere previsioni precise e affidabili per la settimana di Ferragosto, il culmine dell’estate. Tuttavia, alcuni modelli suggeriscono che si potrebbe assistere a un primo calo delle temperature al Nord subito dopo il 15. Per il Centro-Sud, invece, si prevede che l’anticiclone potrebbe iniziare ad allentare la sua presa intorno al 17-18 agosto. Il caldo potrebbe attenuarsi, certo, ma non scomparire del tutto!