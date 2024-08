Giornate torride e nottate tropicali, con l’umidità alle stelle e le temperature che non scendono mai sotto i 20 gradi centigradi. È questo il mese di agosto che gli italiani stanno vivendo, che siano residenti all’estremo nord o al centro e sud del Paese. L’azione dell’anticiclone africano, per il momento, non ha nessuna intenzione di arrestarsi: per la prima ‘rottura‘ si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Previsioni meteo, il caldo di questi giorni: l’anticiclone africano

Che sarebbe stato un agosto torrido lo sapevamo e gli esperti del meteo ci avevano avvisato anche sulla causa: l’anticiclone africano che da qualche estate è protagonista assoluto anche in Italia. 20 gradi di minime nella notte e una temperatura elevatissima di giorno, con la spossatezza che aumenta ancor di più a causa dell’elevata umidità. Tutto questo non sta ancora per finire. Fino a qualche settimana fa, infatti, si credeva che la prima ‘rottura‘ sarebbe arrivata dopo Ferragosto, ma in realtà la data deve essere spostata ancora più avanti.

Previsioni meteo, il caldo di questi giorni: parlano gli esperti

“Almeno fino al 18-20 di Agosto non sono previsti scossoni particolari salvo qualche veloce temporale sulle zone montuose” – racconta Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it, facendo riferimento al primo momento in cui sembrerà che l’estate possa darci tregua – “La nostra attenzione si sposta dal 22-23 in avanti quando potrebbe arrivare una prima rottura dell’Estate: una vasta area di bassa pressione posizionata sul Nord Europa (tra Scandinavia e Russia), potrebbe inviare un fronte temporalesco verso il bacino del Mediterraneo, investendo poi in pieno anche il nostro Paese”.