Questo weekend sarà all'insegna del caldo con il rinforzo dell'alta pressione in Italia: le previsioni per le prossime ore

Un fine settimana quasi estivo, con temperature ovunque sopra alla media per il mese di Aprile.

Temperature estive in questo weekend

Responsabile di questa anomalia termica è l’anticiclone africano che, insieme ad una massa d’aria di origine sub-tropicale che si spinge fino all’Europa centrale, manterrà stabile l’alta pressione per tutto il weekend su quasi tutta la Penisola.

Le previsione di sabato 13 aprile

Nella giornata di oggi il tempo risulta stabile e soleggiato in tutte le regioni, se non per qualche nuvola in transito sulle regioni settentrionali.

Temperature in aumento, con valori fino a 27-28 gradi nelle aree interne di pianura del Centro-Nord e delle Isole. Mentre, i venti saranno per lo più deboli, settentrionali su basso Adriatico, Ionio e Canali delle Isole.

Spiagge e lidi pieni anche se gli stabilimenti devono tirare fuori i lettini: da Ventimiglia a La Spezia prese d’assalto le spiagge della Liguria e più gettonate le Cinque Terre che hanno il tutto esaurito.

Previsioni del 14 aprile

Nella giornata di domenica 14 aprile la situazione resterà immutata: tempo perlopiù soleggiato, a parte qualche leggera velatura che potrà interessare il Nord e la Sicilia.

Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori massimi pomeridiani generalmente compresi tra 22 e 28 gradi.

Possibili punte di 29-30 gradi potrebbero registrarsi nelle valli e aree di pianura. Mentre, in montagna zero termico stabile sui 3.800-4.000 metri e mari calmi o poco mossi.