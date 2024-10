Affari Tuoi: Critiche a "meccanismi casuali" per trattenere i pacchi ricchi. Michelle Hunziker torna a Striscia la Notizia. Novità in arrivo!

Dopo la partenza di Amadeus, che ha fatto il suo approdo sul Nove, la trasmissione Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino ha visto un aumento nelle audience. Tuttavia, molti spettatori hanno notato che i pacchi di maggior valore tendono a rimanere in gioco fino alla conclusione di ogni puntata.

Le critiche di Michelle Hunziker

Ieri, Striscia la Notizia è tornata a trattare questo argomento. Michelle Hunziker, poco prima di presentare un rilevante servizio di riepilogo, ha lanciato alcune critiche al programma di Rai Uno, facendo riferimento a “meccanismi casuali” utilizzati per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

“In tanti ci chiedono perché non sottolineiamo più quanto accade ad Affari Tuoi. In particolare, come il programma di Rai Uno riesca a trattenere i pacchi più ricchi fino alla fine della puntata. Non ne abbiamo più parlato perché abbiamo già discusso ampiamente di questo meccanismo. Vi ricordate? Ma è giusto rispondere alle vostre domande. Pertanto, vi presentiamo un vecchio servizio che esplora le stranezze di Affari Tuoi”.

Il ritorno di Michelle Hunziker

Per quanto concerne il ritorno di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia, poco prima di riprendere il timone del programma satirico, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha espresso la sua gioia per il ritorno: “Sono molto emozionata di tornare dietro quel banco. Ripensando a quante puntate ho fatto, è davvero impressionante. È passato un po’ di tempo dall’ultima stagione, quindi è stimolante. Tornare a settembre, subito dopo l’estate, ci rende ancora più energici. Ci saranno molte novità, come un nuovo collega, Nino Frassica”.

Gerry Scotti prova gelosia? Assolutamente no. In questo momento è così impegnato che, a mio avviso, non si è nemmeno reso conto della mia presenza.