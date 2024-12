Migranti: Boccia, 'politica governo fatta di repressione, propaganda e sprechi'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – "E’ di stamattina la notizia che il Consiglio d’Europa denuncia il nostro Paese per i maltrattamenti riservati ai migranti ospitati nei Cpr italiani. Lo dice il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene redatto dopo la visita condotta tra il 2 e il 12 aprile in 4 dei 9 centri operativi in Italia. L’altra faccia della medaglia sono i Cpr che il nostro governo ha fatto costruire in Albania: un monumento alla propaganda della destra e allo spreco di risorse, parliamo di centinaia di milioni di euro, che potevano essere investiti nella tutela della sanità pubblica e che invece sono stati buttati. La politica sui migranti del governo Meloni si riassume, in sostanza, in due parole: repressione, cifra di ogni provvedimento di questo esecutivo che riguardi il diritto e la giustizia, e propaganda, altra caratteristica di questa destra". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, commenta la notizia della visita di Elly Schlein ai centri in Albania.