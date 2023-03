Migranti: Donzelli (Fdi) a opposizioni, 'colpa è degli scafisti, non del governo'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Siete sicuri che sia dignitoso e utile per voi andare a inseguire la Guardia di Finanza, la Guardia costiera, il governo, le istituzioni invece di dire che i colpevoli sono gli scafisti?". Lo ha detto in Aula il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, in dichiarazio...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "Siete sicuri che sia dignitoso e utile per voi andare a inseguire la Guardia di Finanza, la Guardia costiera, il governo, le istituzioni invece di dire che i colpevoli sono gli scafisti?". Lo ha detto in Aula il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.