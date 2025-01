Migranti: Foti, 'strada intrapresa è quella giusta, Italia non è più sola'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Anche sull’immigrazione il Governo Meloni mantiene le promesse. L’Agenzia europea Frontex certifica che il numero di ingressi irregolari in Italia è il più basso dal 2021, con il crollo degli arrivi sulla rotta del Mediterraneo centrale in...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Anche sull’immigrazione il Governo Meloni mantiene le promesse. L’Agenzia europea Frontex certifica che il numero di ingressi irregolari in Italia è il più basso dal 2021, con il crollo degli arrivi sulla rotta del Mediterraneo centrale in ragione delle minori partenze da Tunisia e Libia. Un risultato frutto del lavoro di squadra che sottolinea l’efficacia del nuovo approccio del Governo nella complessa gestione della questione migratoria, che non riguarda più unicamente l’Italia. La protezione dei confini esterni è diventata una priorità per tutta Europa, che ad oggi ci considera un modello". Lo afferma il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e per il Pnrr, Tommaso Foti.

"Grazie alla strategia messa in campo da Giorgia Meloni -aggiunge- il dialogo costruttivo con le nazioni africane e gli accordi raggiunti nell’ambito del Piano Mattei, stanno portando i frutti sperati. La strada intrapresa è quella giusta: l’Italia non è più sola ad affrontare questa sfida globale, ma sta dimostrando come, con una visione lungimirante e il coinvolgimento dei partner internazionali, sia possibile trovare soluzioni efficaci e determinanti. Continueremo a lavorare con l’Unione europea per garantire una gestione dei flussi migratori che sia rispettosa dei diritti umani, della sicurezza e della stabilità internazionale”.