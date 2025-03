Migranti: Gasparri, 'magistratura non va riformata ma rifondata'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Se qualcuno voleva un ulteriore esempio dell'uso politico della giustizia lo abbiamo con questa sorprendente decisione della Cassazione. L'illegalità dovrebbe essere risarcita con i soldi dei cittadini. I giudici della Cassazione sono fuori da qualsiasi logica. Ho ragione io a dire che la magistratura non va riformata, va rifondata. È condizionata da pregiudizi e valutazioni politiche insopportabili. Si fa paladina di comportamenti fuori dalle norme. E vorrebbero destinare i soldi di un pensionato o di un lavoratore, che paga le tasse, al risarcimento di chi si introduce clandestinamente in Italia". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

"La Cassazione con questa sentenza -prosegue l'esponente azzurro- si aggiunge ai pronunciamenti della magistratura contrari ai principi fondamentali del diritto e della legalità. Questo evento ricopre di ulteriore discredito la magistratura italiana. Che dovrebbe scioperare tutti i giorni, così eviterebbe di assumere decisioni incredibili. Ma, del resto, sappiamo bene quanto 'lavorino' i magistrati e quindi la differenza tra lo sciopero e il lavoro è impercettibile per il cittadino comune che attende per decenni le sentenze. La decisione odierna è veramente incredibile e impone al Parlamento non solo di attuare le riforme costituzionali, che ha in agenda, ma di andare ben oltre, perché il principio della separazione dei poteri e della legalità democratica e costituzionale va riaffermato con decisione di fronte ai episodi che meriterebbero parole ancora più severe”.