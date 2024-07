A Verona, le forze dell’ordine sono impegnate fin dalle prime luci di questa mattina in un’operazione di ricerca ed arresto di migranti irregolari, accusati di diversi reati, dando esecuzione a 33 misure cautelari.

Migranti irregolari: 33 misure a Verona e provincia

Con 130 agenti dislocati sul territorio e con il supporto aereo di due elicotteri, è iniziato questa mattina un’importante intervento delle forze dell’ordine, alle prese con la ricerca ed il fermo di migranti non regolari a Verona e provincia.

Gli indagati, colpiti da 33 misure cautelari, sono accusati di reati quali:

furto

rapina

accoltellamenti

violenze e minacce

La migrazione clandestina resta un argomento molto delicato.

E’ da leggere in questo senso il recente viaggio compiuto della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Libia, al Trans- Mediterranea Migration Forum, proprio per parlare di rotte migratorie e migrazione irregolare.

Migranti irregolari: le misure cautelari

Nel dettaglio, delle 33 misure di custodia, 26 si riferiscono ad arresti in carcere mentre 7 di esse sono divieti di dimora.

Inoltre, a queste misure cautelari se ne aggiungono una quarantina di prevenzione.

Una grande operazione che si affianca a quelle che le forze dell’ordine del veronese hanno affrontato nell’ultimo periodo: da quella alla lotta al caporalato, che vedeva il completo sfruttamento di 33 lavoratori indiani, all’arresto di alcuni esponenti di estrema destra, accusati di violenze.