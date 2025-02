Migranti: Kelany (Fdi), 'stop da giudici politicizzati, modello Albania apprezzato in Ue'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Oggi ci troviamo nuovamente di fronte ad una presa di posizione assurda, ingiustificata e in grado di creare una impasse nella gestione generale dei flussi migratori irregolari. E sembra che intervenga la pervicacia di alcuni magistrati, portatori di evidenti ideologie politiche, a voler bloccare impunemente un modello che è apprezzato da tutta Europa, e su cui gli altri Stati membri non vedono l’ora di approdare". Lo scrive Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione, sul Secolo d'Italia.

"Oggi noi in materia di sistemi e organi per la gestione dei flussi migratori abbiamo disegnato un modello innovativo e più viene apprezzato, più registriamo delle controspinte che viaggiano nella direzione di bloccare i nostri sforzi. Se si comprendono e si accettano delle decisioni di merito, non si possono accettare decisioni che in sostanza non decidono, con l’effetto di vedere liberati in massa sul territorio nazionale soggetti irregolari. Tutto questo non perché si è voluto tutelare un diritto dei migranti, di cui nessun giudice ha mai parlato, ma un desiderio dei giudici stessi: quello di vedersi riconosciute delle facoltà che sono proprie della politica e non della magistratura. Questo è il grande scandalo".