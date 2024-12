Migranti: Magi, 'Costituzione più forte di urla Meloni ad Atreju'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “La Costituzione è più forte delle urla di Meloni dal palco di Atreju. Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato che il diritto di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo Paese l'esercizio delle libertà democratiche è un principio sancito dalla nostra Costituzione. Invece che ostinarsi a mantenere in piedi il sadico sogno già fallito dei centri di detenzione per migranti in Albania, Meloni e il ministro Piantedosi dovrebbero prendere appunti e rivedere totalmente la loro politica sull’immigrazione”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“La norma sui Paesi sicuri contenuta nel decreto flussi, congegnata proprio per cercare di far funzionare i cpr albanesi, è palesemente contraria alla Costituzione. Non si può chiedere ai migranti di tornare al loro paese senza sapere quale sarà la situazione per la loro sicurezza e per la tutela dei loro diritti. Questo non significa che lo Stato non possa rimpatriare chi non ha visto accolta la propria domanda di protezione, ma altro è negare preventivamente un esame ordinario e non accelerato delle domande, dilatando a dismisura la lista dei cosiddetti Paesi sicuri. Meloni può pure urlare e fare la vittima, ma la realtà – conclude Magi – è che il suo governo va contro la Costituzione e contro la legge per perseguire politiche migratorie tanto macabre quanto inconcludenti e, a volte, persino un po’ ridicole”.