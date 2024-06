Migranti: Meloni, 'in Ue cambio di passo c'è stato, Italia ha invertito rotta'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Sono convinta che in materia migratoria l’Europa debba cercare soluzioni innovative, come abbiamo fatto noi in Italia. Una di queste soluzioni innovative è certamente quella che abbiamo indicato con il Protocollo Italia-Albania, per processare in territ...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Sono convinta che in materia migratoria l’Europa debba cercare soluzioni innovative, come abbiamo fatto noi in Italia. Una di queste soluzioni innovative è certamente quella che abbiamo indicato con il Protocollo Italia-Albania, per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Quando ho sottoscritto il Protocollo con il Primo Ministro Rama, a cui voglio rinnovare anche in quest’Aula il mio ringraziamento per il grande gesto dallo spirito europeo che ha compiuto, mi sono augurata che potesse diventare un modello, e con orgoglio oggi possiamo dire che lo sta diventando". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"La maggioranza degli Stati membri, infatti, ha di recente sottoscritto e inviato un appello alla Commissione europea per chiedere che la UE segua il modello italiano dell’Accordo con l'Albania. Persino la Germania, attraverso le parole della socialdemocratica Ministra dell’Interno Nancy Faeser, ha dichiarato di seguire “con interesse” questo accordo. Qui il cambio di passo c’è, e si vede. E sono orgogliosa del contributo che l’Italia ha dato in questa direzione per invertire la rotta. Infatti, ricordo sommessamente che prima dell’insediamento di questo Governo il dibattito in Europa si focalizzava sostanzialmente su un punto, cioè su come redistribuire tra i 27 Stati Ue gli immigrati che sbarcavano soprattutto in Italia. Ora il paradigma è completamente cambiato, ma è fondamentale che nei prossimi mesi e anni questo approccio si consolidi e diventi strutturale".