Nel corso di un incontro coi giornalisti a Roma, la premier Giorgia Meloni ha criticato con determinazione la decisione dei giudici di non convalidare i trattenimenti dei 12 migranti detenuti in Albania. Meloni ha annunciato: “Troverò una soluzione anche a questo problema”.

Migranti, Meloni contro l’immigrazione illegale

Giorgia Meloni ha affermato che gli italiani le hanno chiesto di fermare l’immigrazione illegale e che farà del suo meglio per limitarla. Ha espresso rammarico per il fatto che, in un momento in cui tutta l’Europa guarda con interesse alle azioni intraprese dal nostro governo, il Paese sembri ancora una volta ostacolarsi da solo. Tuttavia, ha aggiunto che è fiduciosa che la questione si risolverà presto.

Convocato il Cdm

La premier ha dichiarato di aver convocato un Consiglio dei ministri per lunedì con l’obiettivo di approvare norme che permettano di superare l’ostacolo in questione. Ha inoltre sottolineato di non ritenere che spetti alla magistratura stabilire quali siano i paesi sicuri, poiché questa è una competenza del governo.

Il destino dei 12 migranti

I 12 migranti, provenienti dal centro di permanenza per il rimpatrio recentemente costruito dall’Italia a Gjader, in Albania, verranno trasferiti al Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese. La loro partenza avverrà a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dal porto di Shengjin, in Albania. Le procedure di ingresso nella struttura di Bari saranno coordinate dalla Prefettura.

L’ira della premier

Meloni si è espressa duramente su quanto è stato deciso, mostrando preoccupazione su come proseguirà l’applicazione del Protocollo con l’Albania, evidenziando il rischio di molte altre decisioni simili. Ha sottolineato che, se l’obiettivo è trasferire 36mila migranti in Albania entro un anno, saranno necessari correttivi urgenti.