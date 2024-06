Migranti: Meloni, 'Magi? Mai mi sarei sognata piazzata davanti a premier straniero'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Ci conosciamo da tempo e non è la prima volta che l'onorevole Magi si lancia in una iniziativa di questo tipo. Lo avevo visto seduto in conferenza stampa e pensavo che avrebbe svolto lì la sua iniziativa prevedibile... e invece mi ha colpito che no...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Ci conosciamo da tempo e non è la prima volta che l'onorevole Magi si lancia in una iniziativa di questo tipo. Lo avevo visto seduto in conferenza stampa e pensavo che avrebbe svolto lì la sua iniziativa prevedibile… e invece mi ha colpito che non lo abbia fatto e abbia invece aspettato di trovarsi da solo fuori, tra albanesi che non potevano sapere che fosse un membro del Parlamento, si è gettato sull'auto del premier Rama e come è normale la sicurezza lo ha fermato. Io sono scesa dall'auto e ho spiegato che si trattava di un parlamentare e poi è andato tutto da copione, siamo in campagna elettorale". Così Giorgia Meloni a La7 ricostruisce quanto accaduto oggi in Albania con Riccardo Magi di Più Europa che è stato fermato dalla sicurezza albanese.

Sottolinea poi la premier: "Io ho fatto tante campagne elettorali, ma mai mi sarei sognata di andare a fare una piazzata quando il presidente del Consiglio era con un suo omologo, diventa un tema di credibilità della Nazione, ma questo è un problema che la sinistra non si fa molto spesso..".