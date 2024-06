Migranti: Pd in Vigilanza, 'su Rainews spottone a Meloni, chiederemo conto ad Agcom'

Migranti: Pd in Vigilanza, 'su Rainews spottone a Meloni, chiederemo con...

Migranti: Pd in Vigilanza, 'su Rainews spottone a Meloni, chiederemo con...

Roma, 5 giu (Adnkronos) - "Anche oggi da Rainews un vergognoso spottone al governo, con la diretta integrale dell’intervento della presidente del consiglio in Albania, dove è andata ad inaugurare i centri migranti che ancora non sono stati costruiti". Lo dicono i parlamentari ...

Roma, 5 giu (Adnkronos) – "Anche oggi da Rainews un vergognoso spottone al governo, con la diretta integrale dell’intervento della presidente del consiglio in Albania, dove è andata ad inaugurare i centri migranti che ancora non sono stati costruiti". Lo dicono i parlamentari democratici della commissione bicamerale di Vigilanza Rai.

"Dov’è la notizia? Come è stato conteggiato il tempo di questo spot elettorale della Meloni? È stata considerata attività di Governo secondo le indicazioni dell’Agcom? Ma di quale attività parliamo visto che il centro per i migranti al centro della fanfara della propaganda di palazzo Chigi ancora non è attivo. Chiederemo all’Agcom tutti i dettagli dei servizi che la Rai farà su questa passarella elettorale di Meloni, a partire dai servizi di Rainews”, aggiungono.