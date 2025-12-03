Migranti: Procaccini, 'modifiche patto Ue svolta importante su rimpatri'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “Con l’approvazione delle modifiche al patto su Migrazione e Asilo oggi in Commissione Libe, siamo a una svolta importante sul tema dei rimpatri. Sarà più facile rimpatriare i migranti illegali grazie alle definizione della lista UE dei Paesi terz...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Con l’approvazione delle modifiche al patto su Migrazione e Asilo oggi in Commissione Libe, siamo a una svolta importante sul tema dei rimpatri. Sarà più facile rimpatriare i migranti illegali grazie alle definizione della lista UE dei Paesi terzi sicuri, dossier con. relatore l’eurodeputato di ECR, Alessandro Ciriani. Ma sarà inoltre possibile il trasferimento , oltre che verso i Paesi di origine e transito dei migranti, anche verso quelli con cui esistono accordi.

Una novità resa possibile nella votazione di oggi da parte della maggioranza di centrodestra, che si allarga ulteriormente com l'astensione di Renew”. Lo dichiara il co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, Nicola Procaccini dí Fratelli d’Italia.