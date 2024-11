Migranti: Renzi, 'destagionalizzato turismo in Albania, barzelletta che non fa ridere'

Roma, 12 nov (Adnkronos) - "L'intervento della Meloni sugli immigrati è una barzelletta che non fa ridere". Lo ha detto Matteo Renzi a Ping Pong, su Radiouno Rai. "Per 800 migranti spendiamo quasi 1 miliardo di euro, spostiamo poliziotti da Milano, Napoli, in resort in Alb...

Roma, 12 nov (Adnkronos) – "L'intervento della Meloni sugli immigrati è una barzelletta che non fa ridere". Lo ha detto Matteo Renzi a Ping Pong, su Radiouno Rai.

"Per 800 migranti spendiamo quasi 1 miliardo di euro, spostiamo poliziotti da Milano, Napoli, in resort in Albania a non fare niente. Non per colpa loro, ma per il governo -ha detto il leader di Iv-. Meloni sta buttando via i soldi, si impunta, continua a fare decreti e mandare navi, non i pedalò, a fare da traghetto Brindisi-Albania. Abbiamo destagionalizzato il turismo in Albania anzichè risolvere il problemi dei migranti".