Migranti: Schlein, 'centri Albania truffa, speso soldi italiani e sono vuoti'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Non ho dubbi che a Orban piaccia meloni è l'unica leader italiana che non si sta battendo per la solidarietà europea rispetto a chi approda e arriva in Italia. Con quali risultati? Di avere truffato gli italiani con dei centri in Albania per cui hanno speso dei soldi che sono vuoti".

Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.

"Siccome ha clamorosamente fallito perché il modello Albania andava contro la normativa europea, cerca di coprire il fallimento e gli 800 milioni buttati anziché assumere medici e infermieri per costruire prigioni vuote e cosa fa? Fa un cambio di destinazione d'uso. Cambia le norme e dice noi non ci mandiamo chi ancora non è arrivato in Italia, ci mandiamo chi è già arrivato in Italia ed è già detenuto in Italia, quindi allungando le sofferenze di queste persone e tra l'altro costando sia l'andata che il ritorno. In più, come sa, il personale delle Forze dell'Ordine, a cui io rivolgo sempre un ringraziamento per il lavoro che fanno anche quando li mandano a fare delle cose insensate, prende il doppio quando stanno in Albania".

"Noi per anni abbiamo sentito la demagogia della destra in una campagna becera sulla pelle dei diritti delle persone dirci 'assurdo che si spendano 35 euro per l'accoglienza di ogni immigrato'. Ma per fare questo gioco di specchi con l'Albania, ne spendono almeno il triplo dei soldi degli italiani".