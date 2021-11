Migranti, scontro Francia-Gb: tweet Johnson fa infuriare Macron

Milano, 26 nov. (askanews) – Un tweet di Boris Johnson ha fatto infuriare Emmanuel Macron, complicando il dialogo in corso fra Francia e Gran Bretagna sulla delicata questione dei migranti, dopo la morte di 27 persone che sono annegate tentando di attraversare la Manica per raggiungere l’Inghilterra. Il premier britannico ha reso pubblica via twitter una lettera all’omologo francese in cui chiede a Parigi di riprendersi i migranti che attraversano illegalmente.

“Ho discusso due giorni fa seriamente con Johnson. Per quanto mi riguarda io continuerò a comportarmi come faccio con tutti i Paesi e i leader – ha detto Macron dall’Italia, durante la conferenza stampa col premier Mario Draghi – Ma sono sorpreso dai metodi quando non sono seri. Non si comunica da un leader all’altro via tweet o con lettere rese pubbliche, non siamo mica informatori”.

La mossa a sorpresa di Johnson ha reso più complicato trovare un accordo sulla questione, per cui si invoca una gestione europea.

Prima conseguenza l’annullamento da parte del ministro dell’Interno francese Gerald Darmanin della visita della collega britannica Priti Patel a Calais. Darmanin ha definito la lettera del premier britannico “una delusione”.