Milano: accoltella la moglie, patteggia condanna a 5 anni per tentato omicidio

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – Un uomo con le manette e una donna accanto in lacrime. La scena non è nuova a chi frequenta il Palazzo di giustizia di Milano ma ha un sapore diverso quando si scopre che lui, pizzaiolo egiziano e padre di due figli piccoli, è accusato del tentato omicidio della moglie, la giovane donna seduta a pochissima distanza.

Una coltellata al fianco sferrata nel dicembre scorso, dopo aver bevuto lui che di solito non assume alcolici.

Il tentato omicidio ha condanne non inferiori a 12 anni, ma il patteggiamento a cinque anni proposto dalla difesa dell'indagato ha ottenuto il sì della giudice Patrizia Nobile. Un patteggiamento a cui si aggiunge la richiesta di domiciliari dalla sorella a L'Aquila e un risarcimento alla vittima. Le lacrime, anche dopo la lettura del dispositivo, hanno bagnato il viso di entrambi.

L'uomo si è inginocchiato come in preghiera, per diversi secondi è rimasto accovacciato, poi ha baciato le mani all'avvocata Debora Piazza. L'ultimo sguardo è stato per la moglie, poi la Polizia penitenziaria lo ha portato via. "E' stato autore di un solo sporadico episodio e il mio assistito si è mostrato pentito. Speriamo in una sua pronta riabilitazione" le parole della legale Piazza.