Milano capitale della mixology dal 9 all’11 maggio

La più grande esperienza dedicata all’aperitivo torna nel cuore di zona Tortona per celebrare il momento di consumo più bello della giornata e più amato nel mondo: 27 bartender internazionali, oltre 100 prodotti in degustazione e il coinvolgimento di alcuni dei più grandi brand del settore

Un fine settimana tutto dedicato all’arte dell’aperitivo, nel cuore pulsante del Tortona Savona District di Milano. È questa la magica formula della terza edizione di Aperitivo Festival, l’evento firmato MWW Group, la creativa ‘format house’ specializzata nel food & beverage, autrice anche di Milano Wine Week. Dal 9 all’11 maggio la manifestazione, l’unico evento dedicato al rito dell’aperitivo, che prenderà vita al Nhow Hotel e che l’anno scorso ha attratto un pubblico di oltre 4.000 persone, si prepara a riaccendere i motori per tre giorni di intrattenimento e condivisione, per un’esperienza multisensoriale, dove il gusto si fonde con la creatività e i sapori si trasformano in racconti.

Nel mese che celebra il rito dell’aperitivo e che culminerà con il World Aperitivo Day® il 26 maggio, Aperitivo Festival si conferma un vero e proprio itinerario di degustazione e intrattenimento che si snoda tra banchi d’assaggio dedicati alle proposte più innovative della mixology art, ai migliori abbinamenti food & beverage e a momenti di divertimento e condivisione. Un’edizione ricca di protagonisti, eventi e tendenze da vivere e gustare in anteprima: 27 bartender internazionali e oltre a 100 prodotti coinvolti nelle esperienze di assaggio presenti negli “aperitivo bar”, inseriti nel percorso firmato Aperitivo Festival.

“Aperitivo Festival non è solo un evento, è un hub esperienziale che valorizza la ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico, traducendola in un momento pop e di cultura dell’abbinamento” afferma Federico Gordini, presidente di MWW Group e ideatore dell’evento di successo. “Un momento di convivialità e piacere che racconta l’arte italiana del bien vivre. Aperitivo Festival nasce con questo spirito: creare un luogo di incontro dove tradizione e futuro si fondono, dove brand, professionisti e consumatori possano vivere un’esperienza che valorizzi l’eccellenza dell’abbinamento food & beverage come un patrimonio da preservare e far evolvere”.

La terza edizione: l’aperitivo tra stile e divertimento

Un percorso degustativo che prende vita al Nhow Hotel di Via Tortona 35, nel quartiere del design e della moda, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio dalle ore 17.00 fino alle ore 23.00. Qui, i brand protagonisti presenteranno i migliori abbinamenti e le nuove tendenze, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra degustazioni, banchi d’assaggio, eventi e masterclass interpretate dai migliori mixologist provenienti da tutto il mondo, con spettacoli e DJ set a ciclo continuo.

Tra le novità di quest’edizione, maggiore spazio anche alle proposte beverage no e low alcol, riflesso di una tendenza sempre più popolare, soprattutto tra i più giovani. E per chi vuole scoprire i segreti dell’arte dell’abbinamento, arriva Aperitivo Academy, un format inedito, pensato per coinvolgere gli operatori con esperienze formative ed entertaining dedicate all’arte dell’abbinamento, perché per ogni proposta drink esiste l’appetizer perfetto.

Anche quest’anno la mixology internazionale sarà rappresentata, grazie al coinvolgimento di ICE -Agenzia, da 27 top bartender provenienti da tutto il mondo: dall’Austria al Canada passando per Cina, Croazia, Francia, Germania, Hong Kong, Macedonia del Nord, Malta, Stati Uniti, Svizzera, Thailandia, Regno Unito e Ungheria. Veri e propri ambassador del World Aperitivo Day, presenteranno nel contesto dei talk “Aperitivo Around the World” le miscelazioni più inedite, ispirate dai trend che si vanno via via affermando in giro per il mondo. Tutte ricette concepite per valorizzare l’aperitivo italiano: un’esperienza riproducibile ovunque, indoor come outdoor, in grado di rappresentare la way of life italiana e la qualità dei pro-dotti made in Italy a livello internazionale.

Carrefour rinnova, per il terzo anno consecutivo, la sua partecipazione come main sponsor di Aperitivo Festival, confermandosi tra i protagonisti della celebrazione del rituale più amato dagli italiani. Nell’ambito dell’Aperitivo Experience di via Tortona, l’azienda della Gdo porta in scena un nuovo capitolo del suo con-cept “homemade”, con una Casa Carrefour ancora più immersiva che, grazie alla nuova Terrazza Terre d’Italia, sfuma i confini tra indoor e outdoor per dare vita a una corte domestica dall’atmosfera conviviale e autentica.

Ad accompagnare i visitatori in questa esperienza saranno i marchi d’eccellenza dell’insegna – come Terre d’Italia – in un viaggio di gusto tra abbinamenti originali e momenti di intrattenimento, per rendere ogni aperitivo un’esperienza speciale. Completa l’edizione di quest’anno un mese intero di iniziative in tutta Italia: dal 12 maggio, infatti, prende il via la terza edizione del catalogo Carrefour dedicato all’Aperitivo Festival, ricco di proposte, promozioni e degustazioni uniche nei punti vendita della Penisola.

Le nuove tendenze: il percorso di esperienze e novità

Aperitivo Festival, format unico nello scenario degli eventi enogastronomici, si riconferma una lente di ingrandimento sul trend dell’aperitivo e sul suo indissolubile legame con le eccellenze del Bel Paese, diventando la principale vetrina che ne promuove l’enorme potenziale economico nel mondo e incoronando Milano, “Capitale dell’Aperitivo”. L’edizione 2025 della manifestazione, la terza, ospiterà numerosi protagonisti del settore che si uniscono per raccontare ed esplorare magia e fascino del rito italiano più imitato nel mondo, facendo immergere il pubblico in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Tra le novità più attese dell’edizione 2025 di Aperitivo Festival spicca Aperitivo Made in Lombardia, il nuovo progetto firmato MWW Group in collaborazione con Ascovilo (Associazione dei Consorzi Vinicoli Lombardi) e Grana Padano DOP, entrambi Gold Sponsor dell’evento. Evoluzione naturale della campagna “Born to be Together”, l’iniziativa celebra le eccellenze enogastronomiche della Lombardia, la regione che più di ogni altra ha trasformato l’aperitivo in un vero stile di vita. Cuore del progetto è uno spazio dedicato all’interno del Festival, dove sarà possibile scoprire i vini a denominazione tutelati dai 13 Consorzi di Ascovilo — tra cui Oltrepò Pavese, Lugana, Valtellina, Garda DOC, Valtenesi, Valcalepio, Valcamonica, Vini Mantovani, Montenetto, Moscato di Scanzo, Botticino, San Colombano e Terre Lariane — abbinati a tre stagionature di Grana Padano DOP (12 mesi, 18 mesi e Riserva di 27 mesi).

Ma non finisce qui: dal 15 maggio al 30 giugno, un circuito di dieci locali milanesi ospiterà degustazioni con calici e assaggi pensati per valorizzare il meglio del territorio. In programma anche due esclusive masterclass riservate ai 27 top mixologist internazionali e, per concludere in bellezza, un grande evento il 26 maggio in occasione del World Aperitivo Day®: un rooftop milanese farà da cornice a un aperitivo panoramico che abbinerà i migliori calici del vino lombardo ai finger a base di Grana Padano realizzati da uno chef.

In cerca dell’abbinamento insolito? Ad Aperitivo Festival, l’Asiago DOP, top sponsor di Aperitivo Festival incontra la mixology e invita a sperimentare con gusto la versatilità delle sue stagionature, che vanno dai 20 giorni agli oltre 15 mesi. La specialità veneto-trentina porta sul palco del Nhow di Via Tortona un inedito percorso di esplorazione proponendo originali abbinamenti con le botaniche del Gin Hendrick’s per un Gin Tonic che vuole restare impresso nella memoria, anche grazie all’acqua tonica firmata Fever-Tree. Contemporaneamente, Asiago DOP entrerà in alcuni dei più prestigiosi locali delle città italiane, che proporranno la specialità casearia veneta in abbinamento a cocktail ricercati, pensati per valorizzarne al meglio i sapori.

Martini, protagonista della mixology mondiale, sarà presente con gli iconici Martini Americano e il Martini Bianco Spritz insieme a un omaggio alla città della Mole Antonelliana: una nuova bottiglia ispirata agli archi di Torino, che celebra l’autenticità e la tradizione dell’italian aperitivo, reinterpretato in chiave contemporanea. L’abbinamento vincente? Con le sfoglie Gran Pavesi.

Tutto lo spirito dell’aperitivo racchiuso in una bottiglia, 0 alcol. Per chi cerca il piacere di una buona birra senza rinunciare al gusto, c’è Corona Cero, sponsor ufficiale delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina: la birra 0 alcol, è prodotta con ingredienti naturali ed è pronta a dare inizio a un momento speciale, proprio nell’attimo in cui il lime entra nella bottiglia della celebre birra.

Gustare a ciclo continuo un buon aperitivo a ritmo di un sound a tutto jazz? Ci pensa Lurisia, il noto brand beverage e Water Supplier della manifestazione, che accompagnato dalle sonorità della Jazz Band, propone, in uno spazio di grande suggestione, un pairing di finger food in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi.

Aperitivo Buono e Consapevole con FRO, Fondazione Radioterapia Oncologica, nata per garantire sia ai pazienti che ai loro cari la più adeguata e confortevole permanenza all’interno dei reparti ospedalieri e dare impulso e sostegno alla ricerca scientifica. La fondazione rappresentata dal Prof. Lorenzo Livi, Direttore dell’Unità di radioterapia oncologica all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, sarà presente al Nhow hotel per portare un messaggio di prevenzione e per onorare il rito più amato dagli italiani con proposte pensate per essere vissute e condivise tutti i giorni della settimana.

Nel villaggio esperienziale dedicato a drink, food pairing, musica e cultura, Piccini, azienda vitivinicola toscana, celebra l’arte del brindisi italiano con una selezione di 4 etichette d’eccellenza: Eleven Bianco, Chianti Slim, Venetian Dress Prosecco DOC e Venetian Dress Prosecco Rosé, veri e propri inni al vino Made in Italy,

Anche Santàl entra di diritto nel regno di Aperitivo Festival con Santàl FRUITZ!, la nuova linea di analcolici leggermente frizzanti alla frutta disponibile in 3 gusti – Arancia Rossa Mix (58% di frutta), Pompelmo Mix (78%) e Pesca Mix (50%). Una proposta rinfrescante e gustosa, grazie a una lista ingredienti 100% di origine naturale, priva di zuccheri aggiunti, dolcificanti, coloranti, conservanti e alcol free, piacevoli da gustare da soli come alternativa analcolica, ma anche ideali per la miscelazione. Complice nell’arte dell’abbinamento l’Intenso, fette extra stagionate dl Leerdammer, il re del formaggio con i buchi dal 1974, e LeeCrock, pepite di formaggio Leerdammer croccanti, oltre all’iconica forma, da cui ha avuto origine la storia di questo spettacolare formaggio.

Per chi non resiste senza lo Spritz, ad Aperitivo Festival potrà gustare il vero Limoncello Spritz grazie al sodalizio tra un brand come Select Spritz e Benvenuti Limoncello. Il più fresco dei drink incontra il gusto dei tramezzini Tramè, un must dell’italian style.

Tra le novità più gustose di questa edizione spicca Cantun Bakery & Bistrot Itinerante, una realtà giovane ma già iconica nel panorama food milanese: un angolo di sapori autentici e storie genuine che, per l’occasione, si trasforma in uno store esperienziale dove il gusto diventa racconto, insieme a Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, icona dal gusto italiano, che racconta la cultura dell’eleganza e del piacere semplice, ma sofisticato. Compagna perfetta degli aperitivi estivi, la “Easy Drinking Lager” più famosa d’Italia si ispira alle atmosfere mediterranee, grazie alle note di scorza essiccata di limoni italiani e a un leggero tocco di foglie di ulivo. Dal gusto rinfrescante e facile da bere è poco amara e ha un grado alcolico inferiore alla media (4,2%). All’interno dello stand, l’universo Cantun prende vita in ogni dettaglio. Nei tre giorni del Festival, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra eccellenze gastronomiche, convivialità e atmosfere urbane. Non solo aperitivi da assaporare, con gli iconici prodotti Cantun, ma anche spazi pensati per favorire l’incontro, la sorpresa e la partecipazione.

L’aperitivo dell’estate 2025 avrà un altro sapore nuovo. Losito Guarini – storica azienda nata nel 1910 – arriva ad Aperitivo Festival con un mix di tradizione e innovazione, pronta a conquistare anche i palati più esigenti.

Protagonista assoluto: Lebollè Zero, la novità analcolica fresca e frizzante, pensata per chi vuole godersi momenti di piacere e relax con leggerezza. La selezione in degustazione celebra inoltre i grandi classici del brand: Metodo Classico e millesimati dell’Oltrepò Pavese; Spumanti di qualità con uve Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Muller Thurgau, Viognier e Moscato; etichette iconiche che raccontano il sapere centenario di Losito Guarini. Un viaggio tra bollicine eleganti e nuove frontiere del gusto: l’estate ha trovato il suo brindisi perfetto.

Per chi ama la vie en rose, la scelta ricadrà su Contrattino, il ready to drink biologico, bitter, rinfrescante, low alcol che porta la firma dello Chef Antonino Cannavacciuolo. Note amaricanti di piante officinali, rabarbaro e china si fondono con un raffinato tocco floreale di sambuco, rosa e agrumi. Una sfumatura di rosa pronta ad avvolgere di piacere.

Alla ricerca di momenti frizzanti accompagnati dal sound dei DJ set più in voga della città? C’è solo l’imbarazzo della scelta con Lemonsoda, presente non solo con le iconiche Lemonsoda e Oransoda, ma anche con Lemonsoda Mojito e con la novità Lemonsoda Spritz: mocktail di ultima generazione, analcolici e pronti da gustare, due proposte pensate per offrire un’alternativa immediata e di qualità al classico cocktail. L’alternativa low-calorie invece è rappresentata da Lemonsoda Twist, nuova bevanda al gusto gazzosa con zero zuccheri, leggera e rinfrescante.

La tradizione fa capolino con il prosecco Sant’Orsola proposto in coppia alla Salsiccia di Bra, un must per il pubblico di Aperitivo che ritroverà anche uno degli assaggi più amati del 2024: la mozzarella di bufala e la treccia del Caseificio La Cilentana abbinata alla Vodka Nemiroff e al Gin Whitley Neill, distribuite da D&C, player di riferimento nel settore Food & Beverage.

A ogni sorso Aperitivo Festival sarà on the rocks! Sponsor tecnico della manifestazione, Ice Cube metterà a disposizione il suo ghiaccio, insapore e cristallino, elemento essenziale per il successo di ogni cocktail assaporato.

Il programma del weekend piu’ intenso dell’anno

Pairing e DJ Set a ciclo continuo: il programma di Aperitivo Festival si sviluppa a partire da venerdì 9 maggio fino a domenica 11 maggio, ogni giorno nella fascia che va dalle 17.00 fino alle 23.00.

Il 9 maggio si alza il sipario sul week-end più intenso dell’anno. Si comincia alle 11.00 con la Conferenza Stampa di apertura dove gli ospiti più rappresentativi del settore si riuniranno nel consueto talk, capitanato da Federico Gordini, ideatore e organizzatore del format. L’aperitivo experience, articolato su un percorso indoor e outdoor con le proposte e gli abbinamenti dei 31 partner, comincia alle 17 sulle note dei DJ set organizzati da Corona in terrazza, Cantun e il DJ set in collaborazione con Clubber e Dj Thiago nel tunnel più stiloso di Milano.

Sabato 10 maggio si apre alle 10.30 con Aperitivo Academy, momento di formazione riservato agli operatori del settore. Nel pomeriggio l’apertura al pubblico prevista sempre per le 17.00 ospita le performance dei gruppi e dei DJ set host: Lurisia Jazz band, DJ by Corona, DJ set Cantun con DJ Rigamonti e DJ set in collaborazione con Clubber. Divertimento, gusto e… avanguardia nella mixology art: alle 17.30 luci puntate su Aperitivo Around The World dove i 27 bartender internazionali presentano in una performance live le loro creazioni abbinate agli appetizer italiani. Ancora DJ set a ciclo continuo anche nel giorno conclusivo domenica 11 maggio, dove si bissa anche con lo show di Aperitivo Around The World, ore 17.30.

26 maggio: appuntamento con il Wad®

La stagione dell’Aperitivo, appena cominciata, culminerà il 26 maggio nel World Aperitivo Day®, giornata in cui bar, cocktail bar, wine bar e lounge bar di tutta Italia si attiveranno per proporre esperienze degustati-ve fino al 2 giugno. Un’occasione straordinaria per celebrare il rito dell’italian aperitivo in tutte le sue sfuma-ture e su tutto il territorio nazionale. Un giorno che celebra anche il made in Italy grazie al Manifesto dell’aperitivo italiano sottoscritto da istituzioni, enti di rappresentanza, aziende e chef attraverso un de-calogo che tende a valorizzare sempre di più questo momento di convivialità a tavola, rito simbolo dell’italianità e che il nostro Paese ha reso celebre nel mondo.

Per aderire all’iniziativa, è possibile registrarsi direttamente sul sito aperitivofestival.com. Per partecipare ad Aperitivo Festival e accedere all’Aperitivo Village presso Nhow Milano Hotel – Via Tortona, 35, 20144 Milano (MI) – è possibile acquistare i biglietti a un prezzo speciale direttamente dalla piattaforma Vivaticket.