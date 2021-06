Milano: Comune e Fondazione Cariplo siglano accordo per potenziare food policy (3)

(Adnkronos) – Fondazione Cariplo metterà a disposizione le proprie risorse per valorizzare i progetti finanziati in ambiti coerenti con lo sviluppo e il potenziamento della food policy, solleciterà ricerche tecnico-scientifiche e divulgative sui sistemi alimentari su scala urbana, si occuperà della definizione di indicatori per il monitoraggio partecipato della food policy e fornirà supporto metodologico per implementare le azioni di politica alimentare nell'ambito delle politiche comunali.

Il Comune svilupperà l'azione della food policy in modo multisettoriale all'interno della propria azione amministrativa, stimolando sinergie tra le strutture competenti in materia ambientale, sociale, economica, agricola ed educativa. Inoltre, coinvolgerà in modo permanente le società partecipate attive sulle infrastrutture del sistema alimentare nell’attuazione della food policy, faciliterà la relazione tra cittadini, rappresentanze sociali, economiche, istituzionali e mondo della ricerca su tali temi e svilupperà un percorso di approfondimento sui contenuti della food policy in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina.