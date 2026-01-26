La possibile presenza dell’ICE a Milano Cortina 2026 ha alimentato dubbi e polemiche. Notizie contrastanti sui presunti agenti statunitensi impegnati nella sicurezza della delegazione americana hanno spinto le autorità italiane a chiarire che non esistono accordi ufficiali e che ogni attività di ordine pubblico resta di competenza esclusiva del Ministero dell’Interno. Ecco la nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Sicurezza statunitense affidata al Diplomatic Security Service

Tutte le operazioni di sicurezza per la delegazione statunitense durante i Giochi sarebbero gestite dal Diplomatic Security Service (DSS), l’agenzia del Dipartimento di Stato responsabile della protezione di cittadini, atleti e staff statunitense. Fonti dell’ambasciata americana e del Ministero dell’Interno confermano che non è previsto il coinvolgimento dell’ICE. Per garantire la sicurezza del vicepresidente JD Vance e del segretario di Stato Marco Rubio, gli Stati Uniti avrebbero richiesto un rafforzamento del personale del Secret Service.

Il DSS opera in Italia dal 2022, in collaborazione con le autorità locali, coordinandosi con comuni e forze di polizia. Gli agenti e gli analisti saranno attivi tutti i giorni presso il consolato statunitense di Milano, e circa cento di loro saranno presenti nei villaggi olimpici e con le squadre.

Milano-Cortina 2026, la conferma del Dipartimento di PS: “L’ICE non opererà in Italia”

La partecipazione di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 non trova conferma ufficiale. Fonti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza precisano che “si smentisce che ICE Usa opererà in Italia” e che, al momento, non esistono accordi di collaborazione con le autorità italiane per i Giochi.

“Non risulta, al momento, cha agenti di Ice Usa vengano al seguito della delegazione americana al fine di scortarla. La composizione della scorta Usa, infatti, non è stata ancora comunicata”.

Ogni attività di ordine pubblico e sicurezza sul territorio nazionale resta di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno e delle articolazioni territoriali, ovvero prefetture e questure, “senza possibilità di deroghe”.