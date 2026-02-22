Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro alla Scala di Milano, ha dichiarato aperta la 145/ma sessione del Comitato olimpico internazionale, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Home > Flash news > **Milano-Cortina: Mattarella dichiara aperta 145/ma sessione Cio**
**Milano-Cortina: Mattarella dichiara aperta 145/ma sessione Cio**
Milano, 2 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Teatro alla Scala di Milano, ha dichiarato aperta la 145/ma sessione del Comitato olimpico internazionale, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. ...